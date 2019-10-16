واشنطن: سوريا لن تعود لطبيعتها إلا بمغادرة مليشيا إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، برايان هوك، أن سوريا لن تشهد عودة للوضع الطبيعي، إلا بمغادرة مليشيات إيران.

وقال هوك خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي بشأن إيران: إن طهران تواصل تطوير أنشطتها الصاروخية وتضاعف دعمها المليشيات في المنطقة وعلى رأسها حزب الله.

وأضاف، أن ميزانية طهران العسكرية كانت تزداد كل عام، لكنها انخفضت بعد تطبيق العقوبات، وقبل زيادة الضغط، والخروج من الاتفاق النووي، طهران كانت تزيد من أنشطتها الخبيثة، ويجب عليها التصرف كدولة طبيعية، وإلا ستشاهد اقتصادها ينهار.

Advertisements

وتابع: إن إيران مسؤولة عن استهداف ناقلات النفط في الخليج العربي، ومصافي النفط في السعودية، موضحا أن المجتمع الدولي سيزيد من عزلة إيران في حال عدم التزامها بالمعايير العالمية في السلم.

وأشار إلى أن النظام الإيرانى يستخدم الأموال في تمويل العمليات الإرهابية حول العالم، ويعمل على نقل الخطاب الشيعي.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على طهران بخصوص برنامجها الصاروخي منذ توقيع الاتفاق النووي.