انت الان تتابع بومبيو يقول إنه يعتزم مقابلة أردوغان "وجها لوجه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إنه ونائب الرئيس مايك بنس يعتزمان لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما يسافران إلى تركيا هذا الأسبوع.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن الوفد الأمريكي يعتزم المغادرة في وقت لاحق اليوم وإن الهدف هو إيجاد حل للوضع في سوريا وليس الإضرار بالعلاقات الأمريكية التركية.