رئيس وزراء ألبانيا: تأجيل محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي يعود لصراع داخل التكتل

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قال رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما إن عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية "لا علاقة له" بتصرفات الدولتين البلقانيتين.
وأفاد راما في خطاب نشر على صفحته على فيسبوك بأن "(الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون غير مستعد للضغط من أجل التوسع قبل الضغط من أجل الإصلاحات في الاتحاد الأوروبي".
وذكر راما: "من المهم أن نفهم أن هذا ليس موقفا ضد ألبانيا ومقدونيا الشمالية أو ضد ... دول غرب البلقان عموما".
وأضاف: "لا علاقة لذلك بما فعلناه أو لم نفعله لنستحق الموافقة" على بدء محادثات الانضمام.
ولم توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء السابق على فتح محادثات مع البلدين المرشحين للانضمام بسبب معارضة بقيادة ماكرون وعلى الرغم من الدعم الذي عبرت عنه غالبية عواصم الاتحاد الأوروبي.
وتقول فرنسا إنها تريد أن ترى إتمام إصلاحات في عملية الانضمام نفسها قبل بدء المحادثات. ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذه القضية في قمة تبدأ غدا الخميس.
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