الان تتابع قوات سوريا الديمقراطية تنفذ هجومًا مضادًا على القوات التركية والموالين لها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
شنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم, هجومًا مضادًا على القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق غرب بلدة عين عيسى.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين تخللها قصف مكثف بشكل متبادل، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين ونزوح آخرين.
وأفاد المرصد بأن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من التقدم في المعارك واستعادت السيطرة على موقعين كانت قد خسرتهما لصالح الفصائل خلال الساعات الماضية.
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