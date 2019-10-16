الان تتابع عاجل.. ترامب: فرض عقوبات على تركيا أفضل من القتال في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن فرض عقوبات على تركيا بالتزامن مع عدوانها على سوريا، أفضل من القتال هناك، مشيرًا إلى أن واشنطن ستساعد في التفاوض على الوضع في سوريا.

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