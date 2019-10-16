الان تتابع عاجل.. براين هوك: ميليشيا حزب الله وحماس وضعا خطط تقشف جراء ضغوطنا على إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قال المبعوث الأمريكي لدى إيران براين هوك، إن ميليشيا حزب الله وحماس وضعا خطط تقشف بسبب الضغوطات التي فرضتها واشنطن على إيران.
وأضاف خلال جلسة استماع للكونجرس، اليوم الأربعاء، أن واشنطن نفذت حملة ضغط غير مسبوقة على إيران لحثها على التفاوض، مشيرًا إلى أن برامج إيران الصاروخية المزعزعة للاستقرار ستكون ضمن أي مفاوضات معها.
وأوضح “هوك”، أن إيران نفذت مؤخرًا بهجمات في المنطقة في محاولة منها لإرهاب العالم، وعلى العالم كله أن يدرك أن ما نشهده من إيران اليوم هو ابتزاز، متابعًا: “نسعى لاتفاق شامل مع إيران حول تهديداتها في العالم، وعلى إيران أن تغير من سلوكها وتتصرف كدولة طبيعية”.
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