الان تتابع "التعاون الإسلامي" تُدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين، بمشاركة وزير الزراعة وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، عادةً ذلك امتدادًا لانتهاكات إسرائيل المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، وخرقاً صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
وحمّلت المنظمة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار اعتداءاتها الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، كما دعت في ذات الوقت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
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