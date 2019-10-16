الان تتابع عاجل.. مستشارة الأسد: العملية التركية غزو على سيادتنا وهدفها اقتطاع أراض من سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قوات سوريا الديمقراطية تنفذ هجومًا مضادًا على القوات التركية والموالين لها 16 أكتوبر 2019 6:27 م شنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم, هجومًا مضادًا على القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق غرب بلدة عين…

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