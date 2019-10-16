نقلت وكالة "رويترز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هون من شأن الأزمة، اليوم الأربعاء، التي أثارها التوغل التركي في سوريا لمواجهة القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، قائلا إن الصراع بين تركيا وسوريا وإنه "لا بأس" إذا قدمت روسيا الدعم لدمشق.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن فرض العقوبات الأمريكية على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. ترامب يدلى بتصريحات جديدة بشأن تدخل روسي فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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