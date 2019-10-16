المبعوث الأميركي: عندما يقف العالم معنا فإن إيران ستضطر لأن تتغير

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

براين هوك

الخليج 365

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، براين هوك، على ضرورة تكاتف جهود العالم لمواجهة الخطير الإيراني، وقال "عندما يقف العالم معنا، فإن إيران ستضطر لأن تتغير".



جاء ذلك خلال جلسة إستماع في الكونغرس الأميركي حول إيران، حيث أكد براين، أن مجلس الأمن بحاجة إلى تجديد قانون حظر السلاح على إيران .. متهماً إيران بمحاولة إحداث صدمات على الاقتصاد العالمي من خلال ضرب مصادر الطاقة كما حدث في الهجوم على أرامكو في السعودية.

وقال "نفذنا حملة ضغط غير مسبوقة على إيران لحثها على التفاوض".

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وتطرقت المناقشات إلى دور إيران في سوريا، حيث أعلن هوك أن "الضغط على إيران يعرقل قدرة طهران على ضخ المليارات وبيع النفط للنظام السوري".

وعودة لملف إيران، شدد المبعوث على سعي واشنطن إلى "اتفاق شامل مع إيران حول تهديداتها في العالم". وأوضح أن مثل هذا الاتفاق يجب أن "يشمل البرنامجين النووي والصاروخي" لطهران.

وأضاف أن "أميركا لا تسعى إلى أي مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران"، وحث على مقاربة " أكثر جدية مع مسألة انتشار السلاح الإيراني".

واتهم هوك، طهران بإفشال وساطة رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، من خلال استهدف ناقلة نفط خلال زيارة آبي لطهران.

وفي بداية الجلسة، أعلن السيناتور، روبرت مينديز، "ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران".