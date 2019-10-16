مصادر أمريكية تكشف عن هجوم سيبراني ضد إيران عقب إعتداءات أرامكو

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

إعتداءات أرامكو

الخليج 365

كشفت مصادر أمريكية، عن هجوم سيبراني شنته الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، في أعقاب اعتداء "أرامكو" في سبتمبر الماضي.



ونقلت وكالة رويترز، عن تلك المصادر، أن الهجوم الإلكتروني الأمريكي استهدف قدرات طهران على نشر "دعايتها" .. مشيرة إلى أن مثل هذا الهجوم يعد طريقة للرد لا تنطوي على مخاطر سقوط ضحايا في "العالم الواقعي".

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وأتهمت واشنطن، إيران بالوقوف وراء الهجمات التي إستهدفت منشآة أرامكو النفطية في السعودية في سبتمبر الماضي .

وكلفت إيران أجهزتها بالإستعداد لمواجهة أي هجمات سيبرانية محتملة قد تستهدف منشآت البلاد النفطية، لكنها نفت في وقت لاحق تعرض هذه المنشآت أو غيرها من البنى التحتية الحيوية الإيرانية لأي "هجوم سيبراني ناجح".

وكانت تقارير صحفية أمريكية ذكرت في أغسطس أن واشنطن شنت هجوما "سيبرانيا" في يونيو الماضي على إيران تسبب في تدمير قاعدة بيانات استخدمها الحرس الثوري "لمهاجمة ناقلات النفط" في الخليج، حسب مسؤولين أمريكيين.