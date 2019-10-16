قطر_تدعم_احتلال_سوريا .. غضب عربي واسع ومطالبات بطردها من الجامعة العربية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

قطر

الخليج 365 - أيمن منصور

عبر نشطاء عرب عن غضبهم من الموقف القطري إزاء العدوان التركي على الأراضي السورية في الشمال، مطالبين بضرورة طردها من الجامعة العربية خاصة بعد تصريحات وزير دفاعها الأخيرة، التي إثنت على العدوان التركي وهاجمت جامعة الدول العربية .



غير أن النشطاء في تغريدات أطلقت ضمن هاشتاج "قطر تدعم احتلال سوريا" الذي وصل إلى قائمة تريند في السعودية، أعتبروا الموقف القطري من التحركات التركية ليس مستغرباً في ظل الخضوع القطري المكشوف للسياسات التركية .

وفي رصد سريع لموقع "الخليج 365"، قالت رشا المقرن : "سوريا تدمر من دخول تركيا عليها و راحوا الكثير من الضحايا بسببها ومازالت تركيا مستمرة بالهجوم على الأبرياء ومع ذالك قطر مؤيده لأفعالهم اتجاه العرب وهذا يدل على خيانتها للعرب كلهم ومو بس الخليج" .

فيما أعتبر عمر العقيل الموقف القطري حلقة من حلقات الخيانات للعرب، وقال "والله تاريخ قطر كلها خيانات للعرب ومن سنين طويلة مو شئ جديد عليها ابداً وحتى هذي اللحظة تخونهم وتوقف مع الغريب حتى إحتلال تركيا لسوريا مؤيده له" .

وطالب العقيل بطرد قطر من الجامعة العربية، بقوله "والله جاء الوقت انها تنطرد من الدول العربية لأنها خائنه لهم ولا تستحق تكون بينهم" .

ويوافقه في هذا المطلب، ناصر العازمي، الذي قال "الى متى قطر دولة عضوة في جامعة الدول العربية وهي سبب هذا الدمار الشامل الي صار بالأوطان العربية بدعمها المستمر لمشروع الربيع العربي الي راح ضحيته مئات الالف .. ونشوفها اليوم كيف دعمها الكامل للإعتداء التركي بسوريا" .

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فيما أشارت أماني المطيري، إلى أن قطر تستحق الطرد من جامعة الدول العربية بسبب تصرفاتها وخياناتها المستمرة للعرب والتي تستحق عليها المقاطعة في جميع المجالات .. مضيفة أن جامعة الدول العربية ادانت العدوان التركي على الاراضي السورية ورفضته، الا قطر طبعا صفقت لاردوغان، على حد قولها .

أما عبدالرحمن الغازي، فأعرب عن حزنه للموقف القطري ودعمها القوي لعملية الإنتهاك الدولية التي يقوم بها الجيش التركي بسوريا، وقال "دماء الابرياء ادانته جامعة الدول العربية واغلب دول العالم .. ولكن كعادتها قطر بالخراب التزمت الصمت" .. مؤكداً أن الحقيقة تشير إلى أن قطر لا تستطيع فعل شي لأن سيادتها تابعة لتركيا .

بدورها تساءلت المغردة، منإل الخّلف. "كيف تحسب قطر على الدول العربية وهي تدعم إحتلال وعدوان تركيا على سوريا !!" .

وأضافت "السياسة القطرية تعبث بنفسها وخروجها عن إجماع دول العالم وإدانتها للعدوان التركي على سوريا يثبت وبما لا يدع مجال للشك إنها دولة مستعمرة خاضة للحكم التركي وقرارها بيد أردوغان لا بغيره" .

فيما أشار محسن البراك إلى أن قطر محتضنة جميع التنظيمات المتطرفة عندها إلى جانب دعمها لأي شيء تقوله تركيا، وقال "حتى دخولها الى سوريا ما أدانوها يعني عاجبهم الوضع اللي صاير هناك وكيف العرب يتعرضون للهجوم من الغريب وهم ساكتين وهذا يدل على رضاهم بهذا الشئ والله" .

من جانبه ناصر البديوي يرى أنه ليس غريباً على قطر دعم كل من يخرب البلدان العربية ويسفك الدماء فيها وبمختلف اشكالها .. مشيراً إلى أنها ما زالت تدعم اردوغان ودخوله الى سوريا .

وأضاف "قطر تبي الدمار للعرب وتاريخها اسود ضد العرب وتلميع لكل عدوا يعادي العرب مثل إيران وتركيا" .

أما خالد الشريده، فقال "جميع الدول العربيه والاوروبيه وغيرها ادانت العداون التركي على الاراضي السوريه مؤخرا .. باستثناء قطر المستعمره التركيه، تدعم العدوان وتدعم قتل السوريين وتدعم احتلال اردوغان لشمال سوريا!!" .. ساخراً من قطر بقوله "حكومة قطر اصبحت تتحدث اللغه التركيه متناسيه عروبتها" .