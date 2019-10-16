اخبار العالم

أردوغان يعترف بعزلته ورفض العالم لعدوانه على سوريا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أردوغان

أردوغان يعترف بعزلته ورفض العالم لعدوانه على سوريا

متابعات_الخليج 365

 إعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعزلته ورفض العالم لعدوانه الغاشم على الأراضي الشمالية الشرقية للجمهورية السورية العربية، وذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء، أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي .

 

Advertisements

وقال أردوغان إن أنقرة لم تتلقَّ أي تعزية من ساسة الدول الأجنبية في مقتل 20 شخصاً في المناطق الحدودية، جراء القصف بالقذائف الصاروخية والهاون من سوريا.

 

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستأخذ هذا الأمر في حسابها، ولن تثق بهؤلاء الساسة في المستقبل .. مضيفاً أن مثل هؤلاء الشركاء الخارجيين لا يعتمد عليهم.

 

وبدأت تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هجوماً عسكرياً في شمال شرق سوريا ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، فيما كانت حليفاً أساسياً للغرب في قتال تنظيم داعش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يعترف بعزلته ورفض العالم لعدوانه على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا