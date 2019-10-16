أردوغان يعترف بعزلته ورفض العالم لعدوانه على سوريا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أردوغان

متابعات_الخليج 365

إعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعزلته ورفض العالم لعدوانه الغاشم على الأراضي الشمالية الشرقية للجمهورية السورية العربية، وذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء، أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي .



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وقال أردوغان إن أنقرة لم تتلقَّ أي تعزية من ساسة الدول الأجنبية في مقتل 20 شخصاً في المناطق الحدودية، جراء القصف بالقذائف الصاروخية والهاون من سوريا.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستأخذ هذا الأمر في حسابها، ولن تثق بهؤلاء الساسة في المستقبل .. مضيفاً أن مثل هؤلاء الشركاء الخارجيين لا يعتمد عليهم.

وبدأت تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هجوماً عسكرياً في شمال شرق سوريا ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، فيما كانت حليفاً أساسياً للغرب في قتال تنظيم داعش.