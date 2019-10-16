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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
قلق فرنسي شديد إزاء انتهاكات إيران الإضافية للاتفاق النووي
متابعات_الخليج 365
أبدت الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، قلقها الشديد من إعلان طهران عن انتهاكات إضافية للاتفاق النووي .
وطالبت الخارجية الفرنسية، طهران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون در مول، في بيان: "نطالب إيران بشدة بوضع حد لكل الأنشطة التي لا تنسجم مع التزاماتها بموجب" الاتفاق النووي.
وأكدت إيران، أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3,67% بعدما تجاوزت مخزوناتها الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب والبالغ 300 كلغ، مهددة بعدم تنفيذ التزامات أخرى ينص عليها الاتفاق النووي خلال "ستين يوما"، لكن باريس أوردت أنها تنتظر "تأكيدا لهذا الإعلان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكانت فرنسا، قد حثت إيران الأسبوع الماضي على عدم تخصيب اليورانيوم لمستويات تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، معربة عن قلقها الكبير من التصعيد الإيراني وطالبتها بوقف أي نشاط "لا ينسجم" مع اتفاق فيينا حول برنامجها النووي.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية أن "فرنسا على اتصال وثيق بالشركاء المعنيين لنزع فتيل التوتر المرتبط بالملف النووي الإيراني، وهو أمر ضروري".
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