شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 71 مدنياً ونزوح 300 ألف بسبب العدوان التركي على سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن) أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العدوان العسكري التركي على شمال شرق سورية تسبب في مقتل 71 مدنياً منذ انطلاقها الأربعاء الماضي وحتى الآن. وأوضح المرصد في بيان له اليوم أن من بين القتلى المدنيين 21 طفلاً، مضيفاً أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل 177 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إلى جانب مقتل 161 من المسلحين الموالين لتركيا. وأشار المرصد إلى أن العملية تسببت أيضا في نزوح 300 ألف شخص من المناطق القريبة من الحدود إلى عمق المنطقة.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العدوان العسكري التركي على شمال شرق سورية تسبب في مقتل 71 مدنياً منذ انطلاقها الأربعاء الماضي وحتى الآن. وأوضح المرصد في بيان له اليوم أن من بين القتلى المدنيين 21 طفلاً، مضيفاً أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل 177 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إلى جانب مقتل 161 من المسلحين الموالين لتركيا. وأشار المرصد إلى أن العملية تسببت أيضا في نزوح 300 ألف شخص من المناطق القريبة من الحدود إلى عمق المنطقة.

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