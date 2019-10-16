شكرا لقرائتكم فيديو.. حريق من هجوم تركي على رأس العين السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشب حريق في شمال شرق سوريا، الأربعاء، من جراء هجوم تركي في بلدة رأس العين.

وبدت في مقطع فيديو أعمدة دخان أسود كثيف تتصاعد من موقع الحريق.

ولم ترد معلومات بعد عن طبيعة الموقع الذي تعرض للهجوم التركي.

Advertisements

وشهدت بلدة رأس العين خلال الأيام الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش التركي والفصائل الموالية لها والتي هاجمت مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا، وبين وحدات جيش الدفاع الكردي.

وأعلن كل جانب سيطرته الميدانية على البلدة في أوقات متفاوتة.

هذا وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ببدء القوات التركية في الصباح قصفا مدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين، وسط هجوم تنفذه برفقة الفصائل الموالية لها على المدينة.

وفي التفاصيل، أشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات التركية وبين قوات سوريا الديمقراطية من جهة معبر رأس العين والمنطقة الصناعية، وذلك في إطار الهجوم المعاكس الذي بدأه الأخيرة مساء الاثنين، حيث علم المرصد أن "قسد" تمكنت خلال هجومها المضاد من استعادة السيطرة على كامل مدينة رأس العين، ليقتصر وجود القوات التركية على منطقة معبر رأس العين، إضافة إلى أنها استعادت السيطرة على بلدة تل حلف بمحيط رأس العين، وخلفت الاشتباكات قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.