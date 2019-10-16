هوك: حزب الله وحماس وضعا خططا للتقشف بسبب ضغوطنا على إيران

أعلن المبعوث الاميركي الى ​إيران​ ​براين هوك​ ان "​حزب الله​ وحركة "حماس" وضعا خططا للتقشف بسبب ضغوطنا على إيران"، مشيراً الى "أننا نسعى لاتفاق شامل مع ​ايران​ يشمل البرنامجين النووي والصاروخي".

ولفت هوك خلال جلسة استماع في ​الكونغرس الاميركي​ بشأن إيران الى أن "​مجلس الامن​ بحاجة لتجديد قانون حظر السلاح على ايران"، مؤكداً أن "برامج ايران الصاروخية المزعزة للاستقرار ستكون ضمن أي مفاوضات معها".

ورأى انه "على إيران ان تغير سوكها في التصرف، فهي قامت مؤخرا بهجمات في المنطقة في محاولة لإرهاب ​العالم​"، مشيراً الى أنه "على العالم ان يدرك ان ما نشهده من ايران اليوم هو ابتزاز، وعندما يقف العالم معنا فإن إيران ستضطر لأن تتغير".

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