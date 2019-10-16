خليل: بالوقائع الموازنة ستنتهي قبل انتهاء المهلة الدستورية

أعلن وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح له قبيل جلسة لمجلس الوزراء أنه "بالوقائع سننتهي من اقرار ​الموازنة​ قبل انتهاء المهلة الدستورية"، مشيراً الى "اننا لم اسمع ان ​التيار الوطني الحر​ بدل موقفه بخصوص ​الضرائب​ التي تضمنتها ورقته".

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