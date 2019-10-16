مصلحة الابحاث الزراعية: نملك بنكا للبذور يضم 1000 نوع من نباتات لبنان

أعلنت ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ في تل عمارة - رياق في بيان، انها "تملك بنكا للبذور يحتفظ فيه ببذور من 1000 نوع من نباتات ​لبنان​. وهنا تبرز أهمية هذا الموضوع بعد موجة ​الحرائق​ التي قضت على آلاف الاشجار كما ان بعض الاصناف في طور ​الانقراض​"، مشيرة الى أن "​سياسة​ المصلحة تهدف الى ان تصل الى 1400 صنف اي كل نباتات لبنان البرية وان تباشر ببذار الاشجار الحرجية كلها".

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