علمت "​الخليج 365​" أن "اجتماع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ كان ممتازاً". ووفق مصادر المجتمعين، فقد شهد الإجتماع "توافقاً بين الجانبين على أكثر من صعيد"، نافية أن "يكون الحريري أبدى استياءه من مواقف وآراء رئيس ​التيار الوطني الحر​ الأخيرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر اجتماع الحريري باسيل للنشرة: إيجابي جداً وتوافق على أكثر من صعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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