الرئيس عون: التوجيهات اعطيت لهيئة الاغاثة للتعويض على الاهالي وأصحاب المنشآت

تابع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ التطورات المتعلقة ب​الحرائق​ التي اجتاحت عددا من المناطق ال​لبنان​ية امس، وتلقى ​تقارير​ حول اوضاع القرى والبلدات التي استهدفتها، والاجراءات التي اتخذت لمساعدة العائلات التي اضطر افرادها الى ترك منازلهم بعد محاصرتها بالنار.

كما اطلع على معلومات اولية عن الاضرار التي خلفتها النيران و​تفاصيل​ عمليات مكافحة النار وتبريد الاراضي في المناطق المحترقة.

كما تابع الرئيس عون التجاوب الذي لقيه لبنان من عدد من الدول التي سارعت الى مساعدة الاجهزة والقوى اللبنانية في اخماد الحرائق، لا سيما من قبرص و​الاردن​ و​اليونان​، منوها بالدعم الذي تحقق في هذا المجال.

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كما استقبل الرئيس عون، النائب ​ماريو عون​ مع وفد من بلدة ​الدامور​ أطلعه على الأضرار التي لحقت بالبلدة وبجوارها نتيجة الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين. وشرح الوفد لرئيس الجمهورية الصعوبات التي واجهت رجال ​الدفاع المدني​ والاطفاء في مكافحة النار، واضطرار عدد من سكان البلدة إلى مغادرة منازلهم تحسباً، لكنهم عادوا اليوم. وطالب الوفد بالتعويض على المتضررين في الدامور وكافة بلدات قضاء ​الشوف​ التي استهدفتها النيران.

وأكد الرئيس عون أن "التوجيهات أعطيت للهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح دقيق للأضرار التي حلت بالدامور وغيرها من البلدات ليصار إلى تعويض الأهالي وأصحاب المنشآت التي احترقت كلياً أو جزئياً"، مشيراً إلى أن "حملة تشجير واسعة ستشهدها المنطقة فور الانتهاء من معالجة الحرائق وذيولها حتى يعود الشوف أخضرا كما كان".

وتطرق البحث إلى حاجات المنطقة وإلى عزم الدامور على استضافة "اكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار" على أرض قدمتها ​البلدية​ لهذه الغاية.