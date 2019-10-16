خير: يتم احصاء اضرار الحرائق بالتعاون مع الجيش والبلديات ثم تحال الى مجلس الوزراء

اكد امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن ​محمد خير​، انه يتم احصاء الأضرار التي نتجت عن ​الحرائق​ بالتعاون مع ​الجيش​ والبلديات، ثم تحال الى ​مجلس الوزراء​، كاشفا أن "الجالية اللبنانية وبالتنسيق مع ​السفارة​ في غانا، اكدوا استعدادهم لتشجير الغابات والأحراج المتضررة".

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