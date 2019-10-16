غراهام: أردوغان وعد ترامب بالابتعاد عن عين العرب لتفادي مزيد من التصعيد في سوريا

أكد السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام أن "رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وعد نظيره الأميركي دونالد ترامب، بأن الحملة التركية الجديدة شمال سوريا لن تشمل مدينة عين العرب "كوباني" لتفادي مزيد من التصعيد في سوريا".
وشدد غراهام على أنه "إذا واصلت القوات التركية تحركاتها لإحكام سيطرتها على المناطق المحيطة بالمدينة السورية الحدودية، فإنه سيعتبر ذلك خرقا من قبل أردوغان لوعده وتصعيدا خطيرا"، موضحًا "أنني على قناعة تامة بأن الكونغرس والإدارة الأميركية سيلاحقان أردوغان شخصيا على أي فظائع سترتكب في كوباني وحولها".
ونصح غراهام أنقرة بوقف هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، ما لم تدمر علاقاتها مع واشنطن بالكامل.
وجاء ذلك على خلفية تعرض نقطة مراقبة للجيش الأميركي قرب كوباني للقصف التركي الأسبوع الماضي على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد الوحدات الكردية التي تعتبرها تنظيما إرهابيا شرق الفرات.
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