ترامب: لا بأس إذا حصلت سوريا على دعم روسي

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "النزاع القائم هو بين تركيا وسوريا وبالتالي لا بأس إذا حصلت سوريا على دعم روسي"، مشيرًا الى أن "فرض العقوبات على تركيا أفضل من الدخول في قتال في سوريا والمنطقة".
وكشف ترامب عن أن "أميركا ستساعد في التفاوض على الوضع في سوريا"، موضحًا "أنني واثق من سلامة الأسلحة النووية الأميركية في تركيا".
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