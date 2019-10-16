الحكومة الايرانية: الجهة المنفذة للهجوم على الناقلة ستتلقى الرد المناسب

اكد المتحدث باسم الحكومة ال​ايران​ية ​علي ربيعي​ ان "الجهة المنفذة للهجوم على ناقلة ​النفط​ الايرانية ستتلقى الرد المناسب على فعلتها"، مشيراً إلى أن "التكهنات تشير الى ضلوع نظام وحكومة ما في هذا الامر ولكن ينبغي علينا الاطمئنان بصورة كافية والاطلاق كان من الممكن ان يكون من على متن قطعة بحرية ولكن المؤكد انه لو كانت هنالك اي حكومة ضالعة في القضية فاننا لن نسمح لها للاضرار بنا".

ولفت إلى انه "حينما تصل الناقلة الى ايران سيقوم الخبراء العسكريون بدراسة الحادث بدقة الا ان منفذ الهجوم سيتلقى ردا مناسبا على ذلك".