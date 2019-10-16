الرئيس العراقي: لن نقبل أن يكون العراق مكبا لما تبقى من "داعش"

نفى الرئيس العراقي برهم صالح "موافقة العراق على نقل عناصر تنظيم داعش المحتجزين في سوريا إلى العراق"، مشددا على "أنها لن تقبل أن تكون مكبا لما تبقى من التنظيم الإرهابي في سوريا".
ولفت إلى أن "وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لم يشر خلال المكالة إلى ما أثير من حديث عن نقل محتجزي "داعش" إلى العراق، إلا أن الرئيس صالح أكد أنه لن يقبل أن تكون أرض العراق "مكباً لحثالات ما تبقى من داعش تحت أي ذريعة".
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