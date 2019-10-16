مسؤول روسي: غوتيريس يقف إلى جانبنا في أزمة تأشيرات الدبلوماسيين مع واشنطن

أعلن نائب مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ غينادي كوزمين أن "الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ يشاطر روسيا موقفها تجاه منع ​الولايات المتحدة​ بعض الدبلوماسيين الروس من دخول أراضيها للمشاركة في أعمال الجمعية العامة"، مشيراً إلى "إننا تمكنا من إقناع طيف واسع من الدول بأن مواقفنا سليمة ومطالبنا عادلة وبأن ​الدولة​ المضيفة لا تلتزم بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب اتفاقية مقر المنظمة، وتم أثناء الاجتماع التأكيد على أن الأمين العام للأمم المتحدة يشاطرنا تماما موقفنا".

ولفت كوزمين إلى أن "​واشنطن​ لم تبرر قرارها بشأن رفض إصدار تأشيرات لـ18 عضوا في الوفد الروسي إلى الجمعية العامة إلا بـ"دواع أمنية"، واصفا هذا التبرير بـ"أنه ذريعة باطلة ومثيرة للضحك".