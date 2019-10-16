أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يشاطر روسيا موقفها تجاه منع الولايات المتحدة بعض الدبلوماسيين الروس من دخول أراضيها للمشاركة في أعمال الجمعية العامة"، مشيراً إلى "إننا تمكنا من إقناع طيف واسع من الدول بأن مواقفنا سليمة ومطالبنا عادلة وبأن الدولة المضيفة لا تلتزم بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب اتفاقية مقر المنظمة، وتم أثناء الاجتماع التأكيد على أن الأمين العام للأمم المتحدة يشاطرنا تماما موقفنا".
ولفت كوزمين إلى أن "واشنطن لم تبرر قرارها بشأن رفض إصدار تأشيرات لـ18 عضوا في الوفد الروسي إلى الجمعية العامة إلا بـ"دواع أمنية"، واصفا هذا التبرير بـ"أنه ذريعة باطلة ومثيرة للضحك".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: غوتيريس يقف إلى جانبنا في أزمة تأشيرات الدبلوماسيين مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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