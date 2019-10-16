وزارة العمل: إقفال محل واحد وتسطير 41 ضبطا وتوجيه 17 انذارا

أعلن المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ في بيان أن "فرق التفتيش في الوزارة استكملت العمل مهامها ميدانياً حرصاً على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​. وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ وجهاز ​امن الدولة​ على تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات"، موضحا أن "التفتيش اليوم شمل 9 مناطق هي: ​الكحالة​، ​عاريا​، ​الاشرفية​، ​بعبدات​، ​البداوي​ المدينة الصناعية، صور، العين، عرقا وتعنايل وقد زار المفتشون 44 مؤسسة ومحلاً"، مشيرا الى أنه "تم إقفال محل واحد وتسطير 41 ضبطا وتوجيه 17 انذارا".

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