أصدر ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ تعميما موجها إلى المنطقة التربوية في المحافظة، طلب فيه، "إبلاغ مدراء جميع ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة الواقعة في ​مدينة بعلبك​ ومحيطها وجوب التوقف عن العمل في هذه المدارس والثانويات يومي الجمعة والسبت في 18 و 19 تشرين الأول الجاري، بغية إتمام مراسم إحياء ذكرى أربعينية ​الامام الحسين​ التي ستقام في ​مقام السيدة خولة​ في بعلبك، حيث ستقفل بهذه المناسبة الطرق المؤدية إلى موقع المقام، الكائن بالقرب من ​مصرف لبنان​ في بعلبك ، إضافة إلى كافة مداخل المدينة، إعتبارا من الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة لغاية انتهاء المناسبة في اليوم التالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر تعميم للمحافظ خضر بإقفال المدارس الجمعة والسبت في بعلبك ومحيطها لاحياء أربعينية الحسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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