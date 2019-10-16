أكّد المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات، في بيان، أنه "وفقًا للمادة 26 من قانون الموازنة للعام 2019، وبعد صدور قرار تصنيف الأرقام المميزة وتعميمه على الموقع الإلكتروني العائد لوزارة الداخلية والبلديات، تدعو الوزارة المواطنين الداخلة أرقام لوحات آلياتهم ضمن التصنيف المذكور، الى أن يدفعوا الرسم السنوي المتوجب عليهم عن العام 2019 تحت طائلة ترتب غرامة اعتبارًا من 1/1/2020".
وذكرت الوزارة أنه "يمكن لمالكي اللوحات ذات الارقام المميزة التنازل عنها للإدارة، على أن يتم تبديل لوحاتهم بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع أي رسم لقاء ذلك، لدى مراكز هيئة إدارة السير، وبذلك لا يتوجب عليهم الرسم السنوي".
ولفتت الى أنها "ستعلن عن آلية بيع الارقام المميزة المتوافرة في انتظار انتهاء الإجراءات الإدارية، على أن تعرض هذه الأرقام مع بدل التخصيص العائد لها على الموقع الإلكتروني العائد الى الوزارة".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية دعت أصحاب اللوحات المميزة الى تسديد الرسم عن 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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