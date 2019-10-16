استقبل وزير الثقافة محمد داود داود في مكتبه في الوزارة، الامين العام للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم روجيه هاني ورئيس مجلس الشبيبة في الجامعة سيرجيو فغالي، لشكره على "التعاون الذي قدمه خلال تواجد الشباب اللبناني في الاغتراب في لبنان لزيارة الأماكن الاثرية والتراثية للتعرف الى حضارتنا وإرثنا الثقافي"، وقدما للوزير داود باسم الجامعة درعا تقديرية عربون شكر وامتنان.
وكانت مناسبة شرح خلالها هاني "أهمية تفعيل التعاون بين الوزارة والجامعة في القطاع الثقافي على كل الصعد، خاصة وان الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم تعمل على حث الشباب على صعيد الدول للتواصل مع اصولهم اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر داود استقبل الامين العام للجامعة الثقافية ورئيس مجلس الشبيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.