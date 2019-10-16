داود استقبل الامين العام للجامعة الثقافية ورئيس مجلس الشبيبة

استقبل ​وزير الثقافة​ ​محمد داود داود​ في مكتبه في الوزارة، الامين العام للجامعة ال​لبنان​ية الثقافية في ​العالم​ روجيه هاني ورئيس مجلس الشبيبة في الجامعة سيرجيو فغالي، لشكره على "التعاون الذي قدمه خلال تواجد ​الشباب اللبناني​ في ​الاغتراب​ في لبنان لزيارة الأماكن الاثرية والتراثية للتعرف الى حضارتنا وإرثنا الثقافي"، وقدما للوزير داود باسم الجامعة درعا تقديرية عربون شكر وامتنان.

وكانت مناسبة شرح خلالها هاني "أهمية تفعيل التعاون بين الوزارة والجامعة في القطاع الثقافي على كل الصعد، خاصة وان الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم تعمل على حث الشباب على صعيد الدول للتواصل مع اصولهم اللبنانية".