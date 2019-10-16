قائد الجيش استقبل عماد واكيم وروكز وايوب ومدير التعاون الأمني في فرنسا

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة النائب عماد واكيم، ثم النائب شامل روكز، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب وجرى التداول في شؤون مختلفة.
كما التقى مدير التعاون الأمني والدفاعي في فرنسا (DCSD) الفريق Thierry MARCHAND على رأس وفد مرافق وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
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