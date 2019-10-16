قائد الجيش استقبل عماد واكيم وروكز وايوب ومدير التعاون الأمني في فرنسا

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​ النائب ​عماد واكيم​، ثم النائب ​شامل روكز​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ وجرى التداول في شؤون مختلفة.

كما التقى مدير التعاون الأمني والدفاعي في ​فرنسا​ (DCSD) الفريق Thierry MARCHAND على رأس وفد مرافق وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

