فتفت: الحريري أعلن ألا علاقة للحكومة بزيارة باسيل لسوريا

اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ على "ضرورة ان نأخذ بالاعتبار المبادرة الاماراتية، ونعمل من اجل المحافظة عليها بعيدا من المزايدات السياسية"، مشيرا الى ان "الموقف الرسمي يصدر عن ​رئاسة الحكومة​ والحكومة مجتمعة وليس حين يتحدث وزير خلال احتفال حزبي وبصفته الشخصية".

وفي حديث لوكالة اخبار اليوم، لفت فتفت الى ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ كان واضحا حين اعلن في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان زيارة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الى ​سوريا​ تندرج في خانة الشخصية، ولا علاقة للحكومة بها اذا تمت"، معتبرا ان "​لبنان​ بأمسّ الحاجة للمبادرة الاماراتية، وعلينا العمل على تنفيذها من خلال حمايتها من اي تدخل سياسي من اي طرف او وزير".

ودعا فتفت الافرقاء الى "تجاوز الخلافات والمزايدات من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة، خصوصا واننا بحاجة لاي مبادرة، كي نستطيع الانطلاق نحو الافضل مجددا".

