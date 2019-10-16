النشرة: مواطنون أفرغوا عمدا محتويات أكياس النفايات على طريق عام حاروف

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن عددا من المواطنين قاموا عمدا وفي تحرك هو الثاني اليوم على افراغ محتويات ​النفايات​ المكدسة بالبراميل والحاويات والتي لم تعد تستوعب وذلك وسط الطريق العام الذي يربط ​بلدة حاروف​ ب​جبشيت​ مما ادى الى إقفاله امام السيارات والمارة، وذلك احتجاجا على تكدس النفايات امام المنازل وفي الاحياء دون ان تقوم الجعات المعنية برفعها منعا للضرر الصحي والبيئي والروائح الكريهة المنبعثة منها.

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