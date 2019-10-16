93 مرشحا للانتخابات البلدية الفرعية في الجنوب وباب الترشيح يقفل منتصف الليل

شهد ​سراي صيدا​ زحمة مرشحين للانتخابات البلدية الفرعية في محافظة ​لبنان​ الجنوبي، في اليوم الأخير من استقبال الطلبات الذي يقفل أبوابه عند الساعة الثانية عشرة ليلا.

وشرع موظفو المحافظة بإنهاء معاملات المرشحين بعد التدقيق بالوثائق المطلوبة وتسجيلها حسب الأصول القانونية، ليبدأوا صباح غد الخميس، باستقبال المرشحين الذين حسموا قرارهم بالانسحاب في مهلة تنتهي منتصف يوم الاثنين المقبل في 21 الحالي.

وسيقوم الموظفون بعد ذلك بإحصاء عدد المرشحين لكل بلدة او قرية بحسب عدد اعضاء مجلسها البلدي، فاذا جاء العدد مطابقا، يفوز الأعضاء بالتزكية، اما في حال تعذر اكتمال عدد المرشحين بحسب اعضاء المجلس البلدي، يعاد فتح باب الترشيح لتأمين العدد الواجب توافره قانونا لاجراء ​الانتخابات البلدية​ في اي بلدة او قرية.

وقد بلغ عدد المرشحين حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم 93 مرشحا.