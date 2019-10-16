مجهول أفرغ شاحنة نفايات على مجرى نهر البارد وأضرم النيران فيها

أقدم مجهول على تفريغ حمولة شاحنة من ​النفايات​ بجانب الطريق المؤدي الى سد الري التحتي على مجرى النهر البارد وعمل على إضرام النيران فيها. وطالب الأهالي القوى الأمنية المختصة بإعادة تسيير دورياتها لمراقبة المنطقة وكبح جماح المعتدين وكشفهم ومعاقبتهم.

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