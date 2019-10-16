الجيش: توقيف شخصين في بلدة ريحا- دير الأحمر بحوزتهما أسلحة ومخدرات

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في بلدة ريحا – ​دير الأحمر​ كل من: (س.ز) و(ي.ز) وضبطت داخل منزلهما أسلحة وذخائر حربية وأجهزة اتصال وكمية من المخدّرات و​حشيشة​ الكَيْف. بوشر التحقيق مع الموقوفَيْن بإشراف ​القضاء​ المختص".

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