أكد وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في تصريح له قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ لمتابعة مناقشة موازنة 2020 "أنني مع كل الاجرءات التي اتخذها وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في اعداد ​الموازنة​ والاصلاحات كما هي، وصوتي معه في كل الأمور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنيانوس: أؤيد كل الاجرءات التي اتخذها خليل في اعداد الموازنة والاصلاحات كما هي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.