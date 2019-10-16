توسك: أسس الاتفاق حول بريكست "باتت جاهزة"







اسماء السيد - وارسو: أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأربعاء ان أسس اتفاق حول بريكست باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعا ملموسا خلال ساعات. وقال توسك في تصريح أدلى به الى الصحافيين البولنديين في بروكسل "إن أسس اتفاق باتت جاهزة، ونظريا سنكون قادرين غدا على إقرار هذا الاتفاق مع بريطانيا"، قبل أن يضيف "نظريا خلال سبع الى ثماني ساعات سيكون كل شيء بات واضحا".

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