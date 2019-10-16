شقيق الرئيس الإيراني يدخل السجن لإدانته بالفساد

اسماء السيد - طهران: دخل حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني السجن الأربعاء في طهران لقضاء عقوبة صدرت بحقه لخمس سنوات في قضايا فساد، وفق ما أوردت وكالة إيسنا شبه الرسمية.
وحضر فريدون قبل الظهر إلى مكتب المدعي العام من حيث "نقل إلى سجن إيوين حيث تم إدخاله" لقضاء عقوبته، بحسب ما نقلت الوكالة عن حسين سيرتيبي محامي فريدون.
وأوقف فريدون، وهو أيضا المستشار الخاص لروحاني، في يوليو 2017 لورود اسمه في عدة قضايا فساد.
واتهم بارتكاب "جرائم مالية" لكن أفرج عنه غداة توقيفه بعد دفعه كفالة حددت بما يساوي آنذاك حوالى 9,3 مليون دولار (8,4 مليون يورو)، بحسب ما أوردت عدة وسائل إعلام محلية.
وبدأت محاكمته في شباط/فبراير، وأعلنت السلطة القضائية في 1 أكتوبر أنه حكم عليه في الاستئناف بالسجن خمس سنوات مع النفاذ وبدفع غرامة لم تحدد قيمتها وبإعادة تسديد "الرشاوى" التي اتهم بتقاضيها.
ولا يتشارك حسن روحاني وحسين فريدون باسم العائلة نفسه، إذ غيّر الرئيس اسمه حين كان شاباً.
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