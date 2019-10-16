الرئاسة التركية تؤكد أن إردوغان سيلتقي بنس









اسماء السيد - انقرة: أكدت الرئاسة التركية الأربعاء أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيلتقي الخميس نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي توجه إلى أنقرة الأربعاء في مسعى للتوصل لوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وكان إردوغان قد قال لقناة "سكاي نيوز" إن بنس ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيقابلان نظيريهما التركيين فقط، لكن مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون عاد وأكد عبر تويتر أن الرئيس التركي "يخطط للقاء الوفد الأميركي الذي يقوده نائب الرئيس" بنس.

وأعلن إردوغان لقناة سكاي نيوز أنه لن يلتقي إلا بالرئيس الأميركي دونالد ترمب إذا قام بزيارة أنقرة.

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ونشر ألتون على تويتر مقطع فيديو قصيراً يؤكد فيه إردوغان لوسائل إعلام تركية أنه سيلتقي بنس ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو المتوجهين إلى أنقرة.

والهدف من إيفاد ترمب لهذه البعثة هو محاولة إقناع أنقرة بإعلان وقف لإطلاق النار شمال سوريا.

وباشرت تركيا مدعومة من فصائل سورية موالية لها في 9 أكتوبر عملية "نبع السلام" ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الغرب سابقا لدورها الأساسي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

واستبعد إردوغان أي محادثات مع القوات الكردية السورية وحضها على إلقاء السلاح والانسحاب من مواقعها على الحدود التركية.