ترامب يجتمع مع قيادات الكونجرس لبحث التعامل مع تركيا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنَّ البيت الأبيض دعا قيادات من مجلسي الشيوخ والنواب لاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين لم تكشف عنهما أنَّ الاجتماع سيتناول سبل التعامل مع تركيا على ضوء العملية العسكرية التي تُنفّذها في شمال سوريا.
وأوضحت أنَّ الاجتماع سيعقد الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي.
ويتوجَّه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تركيا اليوم الأربعاء لإجراء مفاوضات بشأن تحقيق وقف لإطلاق النار في سوريا، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه وأكَّده الرئيس ترامب مساء أمس الثلاثاء.
وقال ترامب في البيت الأبيض: مايك سوف يتوجه برفقة وزير الخارجية بومبيو، إنهما سوف يغادران غدًا.
ويعتزم بنس لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس، وتحذيره بشأن استمرار العقوبات الأمريكية.
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