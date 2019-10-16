شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" لـ"وفد كازاخستان": مصر تقف ضد كافة الأفكار المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب شكرى الجندى، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مصر تقف ضد كافة الأفكار المتطرفة، فهى بلد السلام والأمن والأمان.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأربعاء، وفدا من دولة كازاخستان، يضم ألطاى أبيبولايف رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نزاربايف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات، وأرمان إساغالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، ويلامان جولداسوف، المستشار الثقافي بالسفارة.

وأضاف الجندى، إلى جميع الأديان السماوية هى من عند الله، والغرض منها إحياء الإنسانية والحفاظ علي كرامة الإنسان، ونحن فى مصر نعمل جاهدين على ذلك.

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وتابع عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن مساعى مصر وكازاخستان ومبدأهم واحد،حيث السلام وتسعيان إليه دائما، متابعاً: نحن ضد كل إرهاب أو قتل أو خراب، ولن نكون أبداً دولة معتدية على أحد.

وتناول اللقاء بين رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان الدكتور أسامة العبد، فى حضور النائب أسامة العبد، وكيل اللجنة، والوفد الكازاخستانى، بحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين في مجال تعزيز الحوار بين الأديان.

جدير بالذكر، أن الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، شارك خلال الفترة الماضية فى أكثر من مؤتمر دولى حول تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات.