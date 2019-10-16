شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تخاطب وزارة التخطيط لتنفيذ توصيتها بشأن موازنة القومى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، إرسال خطاب رسمى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتوفير مبلغ 500 مليون جنيه للمركز القومى للشباب، وفقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، والتى وافق عليها البرلمان فى جلسته العامة.

وأوضح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، رئيس اللجنة الفرعية، أنه فى حالة عدم تنفيذ توصيات اللجنة ستطلب اللجنة حضور الوزيرة إلى اللجنة لطرح الحلول، قائلا: "لا نتمنى أن يخالف وزير القانون وفى حالة مخالفة القانون سيكون الأمر مختلف، وسنضطر لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بأن وزيرة التخطيط لم تنفذ ما اتفق عليه مجلس النواب بشأن توصيات الموازنة العامة للدولة، دا قانون، وخلال أسبوع تكون الفلوس فى المجلس القومى للشباب، مش هسيب الشباب يغرق".

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، لاستكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة الشباب والرياضة.

وكانت اللجنة قد أوصت فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بدعم اعتمادات موازنة المجلس القومى للشباب بمبلغ 620 مليون جنيه، بواقع 120 مليون جنيه لدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لاستيفاء متطلبات البرامج الرئاسية الخاصة بإعداد وتأهيل الشباب، و500 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) للمساهمة فى إعداد وتأهيل مراكز الشباب بالمحافظات.