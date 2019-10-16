شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يطالب بتطوير المجمعات الاستهلاكية لمواجهة جشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن تطوير المجمعات الاستهلاكية يعد بمثابة سلاح قوى ضد التجار الجشعين، وأداة مهمة لضبط حركة الأسواق، مطالبا بأن يضم المجمع الاستهلاكى كافة السلع، بحيث لا يخرج منه المواطن إلا وقد حصل على كل احتياجاته كاملة.

أضاف أبو شقة فى مقال له اليوم أن أن معظم البلاد العربية بها مثل هذه المجمعات التى تحمى المواطن من الجشع، وتمنع أي احتكار لأية سلعة، وتحدث التوازن المطلوب فى الأسواق، وبذلك نكون قد حققنا للمواطن مطالب العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.

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وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن المضى قدما نحو تطوير المجمعات الاستهلاكية، وتوقيع أشد العقاب لغير المنضبطين، أمر هام وحيوى خاصة وأن التوقيت مهم فى إجراء التطوير والتحديث وطبقاً لمعايير محددة موضحا أن الاستجابة الفورية فى هذا المطلب، تعنى أن الحكومة جادة وتسعى بكل السبل الى تغيير حقيقى فى حياة المصريين، يتناسب فى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، هناك جمعيات كثيرة منتشرة على مستوى الجمهورية، وتطويرها سيعود بالنفع العام على المواطنين، ويحميهم من جشع التجار والانفلات فى الأسعار، وعندما تفكر الحكومة فى الاهتمام بالمجمعات، إنما تعنى أنها تقف إلى جوار المواطن وترعاه وتحاول أن تقدم له احتياجاته الضرورية بالأسعار المناسبة.