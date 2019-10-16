شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دينية النواب يؤكد لـ"وفد كازاخستان" أهمية التعاون لمواجهة صدام الحضارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أسامة الأزهرى، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة تأخذ على عاتقها تعزيز قيم التسامح والحوار، وعليها فأنها تعمل مركز نور سلطان نزاربايف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات، فى مسارات متوازية، ويسعدنا أن تلتقى هذه المسارات وتتعاون.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأربعاء، وفدا من دولة كازاخستان، يضم ألطاى أبيبولايف رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نزاربايف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات، وأرمان إساغالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، ويلامان جولداسوف، المستشار الثقافي بالسفارة.

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وأضاف الأزهرى:"سنجد أننا محملون بعبء كبير، ونريد مواجهة مع كل صور الفكر الذى يروج للصدام بين الحضارات، سواء فكر التيارات المتطرفة التى تحمل فكر التكفير وحمل السلاح، أو بعض الأفكار المغلوطة".

وأشار الأزهرى، إلى كتابه الذى أعده بعنوان "الحق المبين لمن تلاعب بالدين"، للرد على من تلاعب بالدين من التيارات المتطرفة، وتم ترجمته إلى 14 لغة حتى الآن ومنها الفرنسية والإنجليزية والصينية.