ميناء دمياط يستقبل 8 سفن ويصدر 5 آلاف طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط-محمد إبراهيم

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، سفينتي حاويات و6 للبضائع، بينما غادرت أخرى للحاويات واثنتين للبضائع، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وشملت حركة الصادر 3820 طن فوسفات، و5300 طن يوريا، و3000 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد 9447 طن حديد، و11730 طن خردة، و9223 طن ذرة، و20925 طن قمح، و600 طن أرز معبأ.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176364 طن، بينما في مخازن القطاع الخاص 124542 طن.