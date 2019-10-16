بومبيو يُحمّل اردوغان مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

حمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة".

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، الأربعاء، إنه لا يزال يخطط لزيارة تركيا اليوم ويتوقع مقابلة أردوغان، رغم تصريحات الأخير حول عدم رغبته بلقائه وبلقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، فيما عاد وتراجع بعدها مؤكدًا أنه سيلتقي الوفد الأمريكي برئاسة بنس غدًا الخميس.

وأعرب بومبيو عن تطلعه للتوصل إلى حل للموقف في سوريا خلال زيارته إلى أنقرة، مُضيفًا: "أمريكا تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سوريا".

وأوضح بومبيو، خلال المقابلة، أن زيارة الوفد الأمريكي إلى أنقرة تهدف إلى إيجاد حل للوضع في سوريا وليس الإضرار بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، بحسب تعبيره.

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وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن العدوان العسكري الذي تنفذه بلاده على المناطق الحدودية في شمالي سوريا مُستمر حتى ينتهي من تحقيق أهدافه المتمثلة في تطهير المنطقة ممن يصفهم بـ"الإرهابيين"، وتأسيس المنطقة الآمنة من منبج حتى الحدود مع العراق.

وزعم اردوغان، في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، استمرار عدوان بلاده في تحقيق النجاحات.

وأضاف: "بعض الدول التي كانت شريكاً لنا في مواجهة الإرهاب تُظهر ازدواجية في التعامل".

وأوقع العدوان التركي منذ انطلاقه الأربعاء الماضي، 71 قتيلًا من المدنيين بينهم 21 طفلًا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أسفر عن مقتل 177 من عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إلى جانب مقتل 161 من المسلحين الموالين لتركيا.

وذكر المرصد أن العدوان تسبب أيضا في نزوح 300 ألف شخص من المناطق القريبة من الحدود إلى عمق المنطقة.