التعليم: غلق مركزين للدروس الخصوصية بمدينة السادس من أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قالت وزارة التربية والتعليم، إنها وجهت لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومسئولي جهاز مدينة السادس من أكتوبر وشرطة التعمير، إلى مركز للدروس الخصوصية تحت مسمى "سمارت" بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت الوزارة، في بيان: "بعد الفحص وجد أن المبنى مكون من بدروم ودور أرضي وطابقين ومركز الدروس الخصوصية يشغل الدور الثالث والمكون من 10 قاعات القاعة تحوي ما بين 50 و 500 طالب".

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كما توجهت اللجنة لأحد مراكز الدروس الخصوصية والذي يحمل اسم "مدرسة الأوائل"، وتبين أن المبنى مكون من دور أرضي وأربع طوابق يحضم 34 فصلًا و447 طالبًا، وتم غلق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهاز المدينة.

وصرح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، بأن الوزارة تسمح للطلاب السوريين للالتحاق بالمدارس المصرية بذات القواعد والإجراءات التي تطبق على زملائهم المصريين، فضلًا عن إتاحة التحاق الطلاب السوريين بمجموعات التقوية بالمدارس المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، إصرار وزارة التربية والتعليم، على التصدي بكل قوة وحزم لأية كيانات تعليمية غير قانونية.