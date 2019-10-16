وصول 200 عائلة سورية نازحة إلى إقليم كردستان العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - الموصل- (د ب أ): أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم الاربعاء وصول قرابة 200 عائلة سورية نازحة من سورية إلى إقليم كردستان العراق . وقال العميد محمد الجبوري من عمليات نينوى إن" قرابة 200 عائلة سورية فرت من مناطقها في شمال شرق سورية دخلت العراق عبر قرية سحيلة التابعة لناحية زمار، 135 كم شمال غرب الموصل". وأوضح الجبروي أن" القرية تخضع لسيطرة قوات البيشمركة الكردية التي قامت بنقلهم إلى مخيمات خصصت لهم ضمن إقليم كردستان العراق".

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